Senado brasileiro busca reverter tarifas impostas pelos EUA Comissão temporária visa dialogar com Congresso Americano sobre tarifas de Trump Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h40 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h40 ) twitter

Senado cria Comissão para negociar tarifas com os EUA

O Senado brasileiro formou uma Comissão Temporária para negociar com o Congresso dos Estados Unidos sobre as tarifas de 50% impostas por Donald Trump a produtos brasileiros. Liderado pelo Vice-Presidente Geraldo Alckmin, o grupo se reuniu com representantes de empresas de software e associações industriais para discutir soluções para a questão tarifária. Jorge Viana, presidente da Apex, também participou das reuniões.

