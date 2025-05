Sequestro de mulher no Jardins termina em Taboão da Serra Vítima de 48 anos foi libertada após tentativa frustrada de roubo por Pix Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 14h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é sequestrada em bairro nobre de São Paulo; veja vídeo

Uma mulher de 48 anos foi sequestrada enquanto caminhava sozinha no bairro dos Jardins, em São Paulo. Dois criminosos a abordaram quando ela estava entrando em seu carro. Eles tentaram realizar transferências via Pix com o celular dela, mas não conseguiram. Após desistirem do roubo, os assaltantes levaram a vítima até Taboão da Serra, onde a libertaram. A mulher registrou a ocorrência na delegacia local, mas os suspeitos ainda não foram capturados.

Assista em vídeo - Mulher é sequestrada em bairro nobre de São Paulo; veja vídeo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!