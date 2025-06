Sérgio Reis celebra 85 anos e sua marcante carreira musical Cantor comemora aniversário em casa, relembrando sua trajetória musical Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 14h05 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sergio Reis celebra 85 anos e sua marcante carreira musical

Sérgio Reis celebrou seu aniversário de 85 anos ao lado de amigos e familiares em uma festa em sua residência. Após superar um câncer de próstata, ele comemorou tanto sua saúde quanto sua carreira notável. Nascido em São Paulo em 1940, Sérgio lançou seu primeiro disco em 1972 e desde então gravou mais de 50 álbuns, conquistando quatro prêmios Grammy Latinos.

Sérgio também compartilhou conselhos para novas gerações de músicos, enfatizando a importância da conexão genuína com o público. Com uma carreira de 67 anos, ele continua sendo um ícone da música sertaneja no Brasil.

Assista ao vídeo - Sérgio Reis celebra 85 anos e sua marcante carreira musical

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!