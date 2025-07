Tempestade tropical Wipha causa destruição no Sudeste Asiático Vietnã e Tailândia enfrentam inundações e interrupções devido à tempestade Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 14h21 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h21 ) twitter

Tempestade tropical Wipha causa destruição no Vietnã e Tailândia

A tempestade tropical Wipha causou sérios danos no Vietnã e na Tailândia. No Vietnã, centenas de casas foram invadidas pelas águas, isolando algumas comunidades. Uma mulher morreu após ser atingida por uma árvore, e uma pessoa está desaparecida. Na Tailândia, as inundações cobriram ruas, interrompendo parte do transporte público. As condições adversas devem persistir nos próximos dias.

