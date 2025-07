Tentativa de feminicídio no aeroporto de Brasília; suspeito preso Vítima sobrevive após ataque; agressor tem histórico criminal Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 12h25 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h25 ) twitter

Mulher é esfaqueada dentro de aeroporto de Brasília; suspeito foi preso em flagrante

Uma tentativa de feminicídio ocorreu no aeroporto internacional de Brasília. Alessandro Espanhol, de 42 anos, atacou sua companheira de 44 anos com sete facadas. A vítima sofreu ferimentos no pescoço, peito e mãos, mas conseguiu sobreviver após receber atendimento médico.

Após o ataque, Alessandro tentou fugir em um táxi com duas facas, incluindo a utilizada no crime. Durante a agressão, ele afirmava querer matar a vítima. O agressor possui um histórico criminal desde 2019 por ameaças e violência doméstica e já era alvo de uma medida protetiva solicitada pela mulher.

Preso em flagrante, Alessandro enfrentará uma audiência de custódia para responder pelas acusações.

