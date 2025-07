Julgamento de motorista de carro de luxo que provocou a morte de jovem em 2020 deve acabar hoje

O julgamento de Vicente de Paulo, acusado de causar um acidente em junho de 2020 que resultou na morte de Sophia Menegati, de 18, deve ser concluído nesta quarta (23) no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo . O veículo de luxo que ele dirigia atingiu o carro de Sophia enquanto estava parado no semáforo. A velocidade do carro era de 116 km/h, numa via com limite de 50 km/h. Embora uma garrafa de bebida fechada tenha sido encontrada, o teste do bafômetro não foi feito. Além de Sophia, seu pai, Gerson Menegati, e o namorado Thomas estavam no carro e ficaram feridos. Cinco anos após o acidente, familiares esperam por justiça.



