Tiroteio em massa na Filadélfia deixa dois mortos e nove feridos Ataque ocorreu após encontro de carros durante o Memorial Day Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 12h34 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h34 )

Tiroteio em massa na Filadélfia deixa dois mortos e nove feridos

Um tiroteio em massa na Filadélfia, Estados Unidos, resultou em dois mortos e nove feridos. O ataque ocorreu após um encontro de carros em um parque onde jovens estavam reunidos. Antes do incidente, famílias celebravam o Memorial Day no local. Entre os feridos, três adolescentes estão internados em estado grave. A polícia investiga se houve um ou mais atiradores; nenhuma arma foi apreendida até agora. As identidades das vítimas fatais não foram divulgadas. Este ano já houve 122 tiroteios em massa nos EUA.

