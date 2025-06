Turistas fogem após erupção do vulcão Etna na Itália Erupção lança cinzas a mais de 6 km, mas cidades próximas não são afetadas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 14h02 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Erupção do vulcão Etna provoca pânico entre turistas na Itália

A erupção do vulcão Etna, na Itália, causou pânico entre turistas que visitavam a área. Eles deixaram rapidamente a região ao perceberem a emissão de uma grande nuvem de cinzas e gases atingindo mais de 6 km de altura.

As autoridades locais informaram que o perigo ficou restrito ao topo do vulcão. As cidades próximas, conhecidas por sua atração turística, não sofreram impacto direto. O Etna é o vulcão mais ativo da Europa e frequentemente apresenta erupções. Apesar do evento dramático, o espaço aéreo acima da região não foi afetado.

Assista em vídeo - Erupção do vulcão Etna provoca pânico entre turistas na Itália

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!