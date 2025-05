Veredito do julgamento de Paulo Cupertino por morte de Rafael Miguel se aproxima Depoimentos contraditórios marcam fase final do júri em São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 14h08 (Atualizado em 30/05/2025 - 14h08 ) twitter

Julgamento de Paulo Cupertino por assassinato de ator e pais chega à fase final

O julgamento de Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais, está em sua fase final. O veredito deve ser anunciado em breve. Durante seu depoimento, Cupertino negou ter cometido os crimes e alegou que outra pessoa atirou nas vítimas. Entretanto, sua filha Isabela afirmou que ele foi o autor dos disparos.

Isabela também relatou episódios de violência doméstica presenciados por ela. Vanessa, ex-esposa de Cupertino, confirmou ter sofrido agressões e afirmou que apenas Cupertino e as vítimas estavam presentes no momento do crime.

Cupertino esteve foragido por quase três anos antes de ser capturado em maio de 2022. Atualmente, ele está preso em Guarulhos. O júri composto por três mulheres e quatro homens ouvirá as alegações finais da acusação e defesa antes de decidir o destino do réu.

