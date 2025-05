Vídeo mostra primeira-dama da França dando ‘tapa’ em Macron Momento polêmico entre presidente francês e primeira-dama durante viagem ao Vietnã Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 11h59 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h59 ) twitter

Vídeo mostra primeira-dama da França dando 'tapa' em de Macron

Um vídeo do presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa, Brigitte, gerou grande repercussão online. Durante uma visita ao Vietnã, Brigitte foi filmada empurrando o rosto de Macron, o que levou internautas a especularem sobre uma possível crise no relacionamento do casal.

Inicialmente, a assessoria de Macron negou que o gesto fosse um tapa. No entanto, após a ampla repercussão, a versão mudou, alegando que o incidente se tratava apenas de uma brincadeira entre o casal. O vídeo rapidamente se tornou viral, alimentando discussões sobre a relação entre o presidente e a primeira-dama.

