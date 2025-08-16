Acompanhe a previsão do tempo para o fim de semana

A semana em São Paulo registrou variações térmicas, com manhãs frias e tardes em aquecimento. A expectativa é de um novo período de veranico a partir de quarta-feira, elevando temperaturas no interior de São Paulo e Paraná. No domingo, São Paulo pode começar com nevoeiro, mas a máxima deve atingir 24 graus. Em Porto Alegre, o sol predomina com aumento de nuvens à tarde e temperatura de até 21 graus. No Rio de Janeiro , pancadas de garoa podem ocorrer pela manhã, mas o tempo fica firme à tarde, com máximas de 24 graus. Recife terá tempo instável, com chuvas fortes e temperaturas chegando a 27 graus.



