Aluno é agredido com barra de ferro em academia na região metropolitana de Belém (PA)

Incidente ocorreu após desentendimento entre o agressor e a vítima há duas semanas

Fala Brasil|Do R7

Um aluno de 20 anos foi agredido com uma barra de ferro dentro de uma academia na região metropolitana de Belém (PA). O agressor atacou a vítima pelas costas, mas foi contido por outro aluno antes de fugir do local. O ataque teria sido motivado por um desentendimento anterior envolvendo o assédio a uma amiga da vítima. A academia expulsou o agressor, e a Polícia Civil já iniciou as investigações.

