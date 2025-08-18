Aluno é agredido com barra de ferro em academia na região metropolitana de Belém (PA)

Um aluno de 20 anos foi agredido com uma barra de ferro dentro de uma academia na região metropolitana de Belém (PA). O agressor atacou a vítima pelas costas, mas foi contido por outro aluno antes de fugir do local. O ataque teria sido motivado por um desentendimento anterior envolvendo o assédio a uma amiga da vítima. A academia expulsou o agressor, e a Polícia Civil já iniciou as investigações.



