Americanos que moram no Brasil contam como fizeram para votar à distância

O Brasil abriga atualmente cerca de 31 americanos morando no Brasil . Dentre eles, cerca de 17 mil estão aptos a votar nas eleições dos Estados Unidos. Emílio é um cidadão americano que vive há oito anos em São Paulo. Ele expressou que se sentiu atraído por oportunidades profissionais e pela aprendizagem de uma nova língua ao decidir morar fora do seu país-natal. Emílio vota à distância desde sua mudança para o Brasil. Ele solicitou sua cédula eleitoral através do site da autoridade eleitoral do seu estado e recebeu os documentos pelos correios. Após preencher a cédula com suas escolhas de candidatos, ele enviou-a novamente utilizando uma transportadora. Jeffrey chegou ao Brasil há 15 anos após ser selecionado para tocar em uma orquestra. Ele destacou a recepção positiva que recebeu dos brasileiros como um fator determinante para permanecer no país. Jeffrey também conseguiu participar das eleições online devido às regras específicas do Texas. Lúcia nasceu nos Estados Unidos e é filha de brasileiros. Registrada para votar em Nova Iork, ela segue as diretrizes desse estado recebendo a cédula por email e retornando-a pelo correio após preenchê-la.