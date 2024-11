Aplicação de cílios postiços pode provocar alergia e inflamação nos olhos

Várias mulheres têm compartilhado depoimentos sobre os riscos associados à extensão de cílios nas redes sociais. Uma mulher precisou passar por cirurgia após ficar com pálpebras coladas, o que afetou sua visão. Ela afirmou ter sido vítima do uso inadequado de cola pela profissional contratada para o procedimento. Especialistas explicaram que existem colas apropriadas para extensão de cílios; no entanto, algumas profissionais optam por produtos mais fortes que podem causar danos permanentes aos fios naturais e às pálpebras. As consequências incluem irritação ocular grave e até lesões na córnea.