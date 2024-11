Após dez dias, morte do cantor Liam Payne ainda é cercada de polêmicas

Dez dias após a morte de Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, surgem informações contraditórias. O corpo do artista continua retido e não pode ser enterrado pela família. Esteban Grassi, chefe de recepção do hotel Casa Sur, relatou que no dia 16 de outubro Liam pediu duas garrafas de uísque e um espumante no restaurante. Ele também afirmou que o cantor usava drogas na presença das arrumadeiras e que havia duas garotas de programa em seu quarto.

As garotas afirmaram à Justiça que não consumiram drogas ilícitas durante sua estadia. Fãs relataram ter encontrado Liam no lobby por volta das 15 horas. Às 17h04min, Grassi telefonou para solicitar uma ambulância para um hóspede sob efeito de drogas e álcool. Aa polícia chegou sete minutos depois e encontrou o cantor já sem vida.

A investigação busca esclarecer quem forneceu as substâncias ao artista. Um funcionário do restaurante .Até agora não foram encontradas evidências indicando companhia no quarto durante os eventos finais antes da morte. A hipótese principal considera que ele poderia estar sozinho e ter sofrido uma queda inconsciente devido ao uso excessivo de substâncias alucinógenas.