Atriz mirim Milena Brandão morre aos 11 anos após sofrer 12 paradas cardíacas

A atriz mirim Milena Brandã omorreu aos 11 anos após sofrer 12 paradas cardíacas. Ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro durante a internação em uma unidade de pronto atendimento em São Paulo .



A equipe médica do hospital informou que a paciente recebeu cuidados intensivos desde sua chegada e que o diagnóstico foi confirmado após seguir protocolos rigorosos. A morte encefálica foi confirmada pela equipe médica.



