Boa Notícia: Cientistas conseguem reverter diabetes tipo 1 em animais

Cientistas da Universidade de Harvard afirmaram ter conseguido reverter a diabetes tipo 1 em camundongos. Durante os estudos, o pâncreas dos animais passou a produzir insulina. Os pesquisadores replicaram a condição humana nos ratinhos e aplicaram uma terapia genética inovadora. Essa abordagem estimulou o pâncreas dos camundongos a regenerar as células responsáveis pela produção do hormônio. Como resultado, os animais recuperaram a capacidade de controlar o açúcar no sangue. A descoberta ainda está em fase de testes com potencial para aplicação futura em humanos que sofrem dessa condição.