Boa Notícia: Cientistas descobrem fungos que se alimentam do plástico no meio ambiente Pesquisa na Alemanha revela microfungos com potencial para reduzir poluição

Fala Brasil|Do R7 29/08/2024 - 10h51 (Atualizado em 13/11/2024 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share