Casa desaba em São Paulo após temporal; veja vídeo

Um temporal atingiu São Paulo e uma casa desabou durante a madrugada desta segunda (14). Imagens de segurança mostram o momento do desabamento. Embora não estivesse chovendo no momento, a Defesa Civil informou que o local estava em obras e a infiltração da chuva no solo causou o desmoronamento. Ninguém ficou ferido, mas a área foi isolada.



