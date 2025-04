Casal é assaltado ao entrar em motel em São Bernardo do Campo, ABC paulista

Um casal foi abordado por um ladrão ao entrar em um motel em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O criminoso entrou no local sem dificuldades após a atendente, que estava sozinha, se distrair com uma ligação telefônica e esquecer o portão aberto. O ladrão rendeu o casal que chegava de moto e roubou celulares, capacete e a motocicleta. Após o crime, a moto foi encontrada abandonada a alguns quilômetros do motel. A polícia analisa imagens para identificar o autor.



