Caso Oruam: entenda acusação contra o rapper

O rapper Oruam foi levado para um presídio no Rio de Janeiro após se entregar à polícia. A entrega ocorreu após uma confusão em sua residência envolvendo a apreensão de um adolescente. Oruam enfrenta acusações de desacato, resistência e lesão corporal. A polícia investiga seu possível envolvimento com o tráfico de drogas e ligação com facções criminosas. O músico se entregou acompanhado da mãe, namorada, advogado e seguranças. Oruam pediu desculpas aos fãs, afirmando que dará a volta por cima.



