Chuva volta a provocar transtornos em São Paulo e cidades vizinhas

A capital paulista e a região metropolitana ainda sofrem com os transtornos provocados por temporal que atingiu a região na quarta-feira (6). Em Carapicuíba, um homem foi arrastado pela correnteza. Em Diadema, uma escola ficou inundada e alunos ajudaram a retirar água. O trânsito na capital atingiu 1.385 km de congestionamento. A Defesa Civil localizou o homem arrastado e não houve feridos registrados em casas que desabaram ou foram inundadas. Chuvas devem continuar com intensidade reduzida ao longo do dia.