Cinco pessoas são presas por falsificação de bebidas em Atibaia (SP)

Cinco pessoas foram presas em Atibaia, interior de São Paulo , suspeitas de falsificar bebidas destiladas. A operação levou à descoberta de uma fábrica que armazenava garrafas vazias, galões com produtos adulterados, tampas e etiquetas de marcas conhecidas. De acordo com a investigação, as bebidas eram distribuídas para adegas e bares na região metropolitana e no interior paulista. O consumo dessas substâncias pode causar sérios problemas à saúde, como insuficiência renal e hepática. Há relatos de produtos contendo metanol, que já causaram mortes no Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!