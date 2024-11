Com delação em xeque, Cid depõe ao STF para esclarecer contradições

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro Mauro Cid presta depoimento ao Supremo Tribunal Federal para esclarecer contradições entre seus depoimentos à Polícia Federal e informações recuperadas de seu celular e computador. Ele é investigado por não ter comunicado um plano para assassinar figuras públicas, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. . A Polícia Federal também conclui um inquérito com mais de 700 páginas sobre os eventos do dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, e deve anunciar a lista dos indiciados. .