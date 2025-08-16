Logo R7.com
Confira a programação deste fim de semana no Qual é a Boa?

Acompanhe os eventos culturais programados para hoje em várias cidades brasileiras

Fala Brasil|Do R7

Neste sábado (16) em São Paulo, a turnê de Roberto Carlos acontece no Tokio Marine Hall às 21h30. Também na cidade, o encontro de Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo será às 22h no Espaço Unimed. No Rio de Janeiro, a peça "Terminal" está em cartaz até 14 de setembro no Teatro Firjan Sesi Centro, com sessões às 19h e 18h nos finais de semana.

