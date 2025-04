Confira quais são os benefícios e cuidados com o banho gelado

Em Curitiba, Leonardo, de 52 anos, inicia seus dias com um mergulho em água fria, afirmando que o choque térmico aumenta sua energia e produtividade. Fabiana, de Guarulhos, adotou o hábito após uma visita ao Ceará, notando melhorias em sua pele e circulação. Segundo um cardiologista, o banho frio pode trazer benefícios como aumento da disposição, mas não é indicado para todos. Pessoas com condições de saúde específicas devem ser avaliadas antes de adotar a prática.



