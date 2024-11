Conheça o maior centro de preservação de ursos pandas do mundo

O maior centro de preservação de pandas do mundo fica na província de Xichuan, na China. O parque recebe cerca de 11 milhões de turistas anualmente e cobre mais de 3.500 hectares. A maioria dos pandas gigantes selvagens vive nesta região. Os pandas são considerados espécies ameaçadas e reproduzem uma vez por ano com alta probabilidade (mais de 50%) para gêmeos; entretanto, normalmente apenas um filhote sobrevive na natureza. No centro, as equipes garantem que ambos os filhotes tenham chances iguais. A dieta dos pandas consiste principalmente em bambu, frutas e mel totalizando entre 30 a 40 quilos diários. Adultos podem pesar até 200 quilos e medir entre 1,60 m a 1,80 m altura. Na natureza vivem até aproximadamente 20 anos enquanto nos centros podem chegar até 28 anos.