Conheça o trabalho de voluntários que dão suporte aos candidatos do Enem

Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) contaram com o auxílio de voluntários da Força Jovem Universal (FJU) em diversas localidades. O projeto Universitários foi implementado em nove estados brasileiros e teve como foco oferecer frases motivacionais, distribuição de água e apoio psicológico aos jovens antes da prova. A ação dos voluntários visa aliviar as pressões enfrentadas pelos candidatos dentro das salas de aula. Em São Paulo, cerca de 50 mil alunos foram beneficiados pela iniciativa. Em todo o Brasil, mais de 2.000 voluntários estiveram presentes nos locais onde as provas ocorreram. Eles seguraram placas motivacionais e distribuíram água aos participantes para ajudar a mitigar a ansiedade pré-prova.