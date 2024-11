Conheça técnica que transplanta fios dos cabelos para a região dos cílios

O transplante de cílios com fios de cabelo natural está se popularizando em Los Angeles. O procedimento, realizado sob sedação e anestesia local em um centro cirúrgico, utiliza fios do próprio paciente para garantir uma aparência natural. Criada na Europa no início do século 20 e aprimorada ao longo dos anos, a técnica atende tanto quem busca cílios mais volumosos quanto pacientes com lesões ou queimaduras nas pálpebras. Embora a recuperação dure cerca de duas semanas, o transplante exige manutenção contínua dos fios para preservar os resultados.