Corpo do papa Francisco é enterrado em Basílica de Roma

O corpo do Papa Francisco foi sepultado em uma basílica em Roma na manhã deste sábado (26). O carro funerário chegou à basílica no início da manhã, e a cerimônia foi fechada ao público. O Vaticano agora se prepara para o conclave que vai escolher o sucessor de Francisco, previsto para ocorrer entre 6 e 11 de maio.



Durante as discussões, surgem temas polêmicos, incluindo a participação de cardeais envolvidos em escândalos de abuso sexual. Um cardeal francês foi condenado por acobertar casos de pedofilia, enquanto Vincent Nichols, da Inglaterra, foi acusado de proteger a reputação da igreja ao invés de ouvir as vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!