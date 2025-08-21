Corpos de mulheres encontrados em Ilhéus não tinham sinais de violência sexual

Os corpos de três mulheres foram encontrados na Praia dos Milionários em Ilhéus, Bahia. O delegado do caso informou que não há sinais de violência sexual. As vítimas foram vistas pela última vez saindo do condomínio onde moravam e caminhando pela praia. Câmeras registraram o trajeto delas antes do crime. Parte das evidências foi enviada para Salvador para análises genéticas. Investigadores continuam a busca por novas provas no local.



