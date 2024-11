Um acidente na Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas, deixou 18 mortos e 29 feridos. Entre as vítimas está uma criança de 4 anos. O ônibus apresentou falha mecânica e caiu. A equipe do Corpo de Bombeiros realiza buscas no local. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal para identificação.