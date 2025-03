Da internet para os palcos: influenciadores buscam sucesso na música

Ana Castela começou como influenciadora digital até lançar, em 2021, o hit "Boiadeira", que a levou ao sucesso nacional. Luísa Sonza ganhou notoriedade com covers e consolidou sua carreira musical em 2020. Já Nelson Neto, conhecido por vídeos humorísticos e de dança, conquistou os palcos com o hit "Lua". Ele revelou que a estreia foi tensa, mas bem-sucedida. A conexão entre artistas e fãs também se destaca, como no caso de Alice, admiradora fiel de Nelson, que protagonizou uma surpresa emocionante durante uma entrevista.



