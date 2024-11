Eleitores têm até o fim deste sábado (26) para baixar título digital

O prazo para baixar e habilitar o título de eleitor digital vai até o fim deste sábado (26). O ideal é que os eleitores façam isso o quanto antes. Com o e-título habilitado, é possível consultar local de votação e emitir quitação eleitoral. No dia da votação do segundo turno não será mais possível baixar o aplicativo. Para quem utilizar o título convencional, é necessário apresentar um documento com foto. As sessões eleitorais abrirão às 8h e fecharão às 17h, no horário de Brasília. A votação é obrigatória para pessoas entre 18 e 70 anos; analfabetos, jovens de 16 a 17 anos e maiores de 70 têm voto facultativo. Os eleitores podem descobrir seu local de votação acessando autoatendimento eleitoral pelo site do TSE. Em total, serão realizadas eleições em 51 municípios, incluindo 15 capitais que escolherão prefeitos para os próximos quatro anos.