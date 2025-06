Embraer apresenta carro voador em escala real na feira de aviação de Paris

A Embraer apresentou o carro voador eVTOL em escala real na maior feira de aviação do mundo em Paris. Os visitantes puderam observar a estrutura externa e o painel de controle do modelo. A empresa responsável pela produção dos carros voadores com a Embraer planeja entregar os primeiros modelos em 2027. Três mil unidades já foram encomendadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!