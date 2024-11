Entenda operação da Polícia Federal que tem Bruno Henrique, do Flamengo, como alvo

O jogador Bruno Henrique do Flamengo está sendo investigado em uma operação que apura a manipulação de resultados. A investigação se refere à partida entre Flamengo e Santos, realizada em novembro do ano passado, onde o Santos venceu por 2 a 1. O Ministério Público do Distrito Federal aponta que Bruno Henrique recebeu um cartão amarelo propositalmente para beneficiar apostadores. Após receber o cartão amarelo, ele foi expulso da partida ao receber um cartão vermelho por reclamação. A operação conta com o apoio da Polícia Federal e envolve 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e nas cidades mineiras Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Os mandados foram cumpridos no centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande e na residência de Bruno Henrique na zona oeste do Rio. O Clube de Regatas do Flamengo informou que não irá se pronunciar sobre o caso neste momento. A defesa de Bruno Henrique também optou por não comentar a situação até agora. Além dele, parentes como seu irmão, uma prima e uma cunhada estão sob investigação. As defesas dos outros suspeitos ainda não foram localizadas.