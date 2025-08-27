Ex-deputado Rafael Motta sofre acidente grave durante kitesurfing

O ex-deputado federal pelo Rio Grande do Norte, Rafael Motta, de 39 anos, sofreu um grave acidente enquanto praticava kitesurfing em Natal. Ele foi levado para um hospital na capital potiguar, onde passou por uma cirurgia de urgência. Depois de estabilizado, Motta foi transferido para um hospital em São Paulo . Ele está entubado e em coma induzido. O último boletim médico informa lesões e fraturas na coluna, tórax e antebraço. A equipe médica monitora sua condição de saúde.



