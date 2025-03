Ex-vereador Gabriel Monteiro deixa prisão no Rio de Janeiro

O ex-vereador do Rio de Janeiro , Gabriel Monteiro, foi solto na noite desta sexta-feira (21) e deixou o presídio sob os gritos de apoio de seus apoiadores. Na saída, foi recebido pelo pai e pela irmã. Ele estava preso desde novembro de 2022, mesmo ano em que perdeu seu mandato. Gabriel deverá cumprir medidas cautelares, incluindo a colocação da tornozeleira eletrônica em cinco dias e comparecimento periódico à justiça. Está proibido de deixar o estado do Rio e responde a um processo em segredo de justiça por abuso sexual.



