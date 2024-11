Exército de Israel ataca instituições financeiras supostamente ligadas ao Hezbollah no Líbano

O exército de Israel atacou instituições financeiras ligadas ao grupo terrorista Hezbollah no Líbano. As explosões ocorreram ao lado do Aeroporto Internacional de Beirute, capital do país. As forças de defesa iraelenses afirmaram que os alvos eram agências bancárias e escritórios que financiavam o grupo terrorista. Segundo informações israelenses, o grupo tem milhões de dólares utilizados para a compra de armas e pagamento a integrantes. O Ministério da Saúde de Gaza informou que um ataque israelense ao norte do território resultou em 87 mortes. O governo israelense contestou esse número e declarou que a ação militar foi precisa e direcionada.