Exército investiga militares flagrados em festa com funk e álcool em batalhão

O Exército iniciou uma investigação sobre militares que foram filmados durante uma festa em uma unidade militar no Rio de Janeiro. O vídeo mostra integrantes do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista participando de um churrasco. Nas imagens, os militares dançam funk e consomem bebidas alcoólicas. A prática é proibida nas unidades das Forças Armadas. O Comando Militar declarou que a conduta dos envolvidos está em desacordo com as normas da instituição. Um processo administrativo foi aberto para apurar os fatos e determinar possíveis punições aos participantes.