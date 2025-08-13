Logo R7.com
Fala Brasil

Explosão em fábrica de explosivos deixa nove mortos no Paraná

Sete pessoas ficaram feridas

Fala Brasil|Do R7

Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba (PR), resultou na morte de nove pessoas. Outras sete ficaram feridas. O esquadrão antibombas realizou uma varredura antes das equipes iniciarem a busca por desaparecidos. Moradores relataram danos em suas casas, como quebra de vidros. Uma vistoria recente pelo Exército ocorreu em março, sendo este o órgão responsável pela fiscalização da produção de explosivos.

