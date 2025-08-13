Explosão em fábrica de explosivos deixa nove mortos no Paraná
Sete pessoas ficaram feridas
Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba (PR), resultou na morte de nove pessoas. Outras sete ficaram feridas. O esquadrão antibombas realizou uma varredura antes das equipes iniciarem a busca por desaparecidos. Moradores relataram danos em suas casas, como quebra de vidros. Uma vistoria recente pelo Exército ocorreu em março, sendo este o órgão responsável pela fiscalização da produção de explosivos.
