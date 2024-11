Falsos advogados aplicam golpes e tiram dinheiro de pessoas com ações judiciais

Atenção para o golpe: falsos advogados entram em contatos com pessoas com ações judiciais em andamento e oferecem a promessa de recebimento de indenizações mediante o pagamento de honorários. Uma vítima fez um pagamento de R$ 16 mil após receber mensagens detalhadas sobre seu caso e até mesmo uma ligação por vídeo do suposto funcionário do escritório de advocacia. O contato incluía informações pessoais da vítima, como nome e CPF. O advogado da vítima relatou ter sido surpreendido ao saber da transferência feita pela cliente. Ele informou que os golpistas usam estratégias bem elaboradas para enganar as pessoas, incluindo ligações falsas durante períodos em que o advogado não está acessível.