Fãs brasileiros chegam a gastar R$ 200 por mês com shows e objetos dos ídolos

Uma pesquisa realizada por uma agência de marketing revela que os fãs brasileiros gastam em média R$ 200 por mês com shows e objetos relacionados a seus ídolos da música. Aficionados relatam que valor gasto é investimento em memória e proporcionam experiências únicas. Roberta é uma fã da cantora Taylor Swift e costuma se vestir inspirada nos figurinos da artista. Ela estima gastar cerca de R$ 250 em cada look para os shows. No último ano, Roberta assistiu a três apresentações da cantora e calcula ter gasto mais de R$ 5 mil considerando viagens, ingressos e alimentação. A pesquisa também mostrou que o consumo entre os fãs vai desde pequenos itens como chaveiros até ingressos para grandes eventos. Thaís é outra fã destacada na reportagem; ela acompanha a carreira do cantor Péricles há mais de duas décadas e já participou de aproximadamente 120 shows dele. Neste ano, ela já compareceu a 15 apresentações. Thaís relata um gasto aproximado de R$ 5 mil somente neste ano para estar perto do cantor. Ela menciona adquirir diversos produtos relacionados aos shows como copos e camisetas durante as apresentações. Os entrevistados expressaram que esses gastos são vistos como investimentos em memórias e experiências únicas relacionadas à sua paixão pelos artistas.