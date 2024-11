Fãs lamentam a morte de Liam Payne, que marcou a adolescência de muitos na One Direction

A notícia da morte do cantor Liam Payne foi recebida com surpresa por seus fãs. O artista britânico nasceu em 1993 e começou sua carreira musical em 2008 após participar de um programa de TV na Inglaterra. Ele se uniu a outros participantes para formar a banda One Direction, que se tornou uma das boybands mais conhecidas entre 2010 e 2016.