Feminicídio em São Paulo: jovem é queimada viva pelo marido após pedir separação

Paula Daniele da Silva, uma jovem de 24 anos, foi vítima de feminicídio em São Paulo . O marido, Paulo Henrique, com quem ela tinha uma filha, a matou após ela pedir a separação por causa de suas infidelidades. Durante a madrugada, ele jogou gasolina e ateou fogo na mulher enquanto ela dormia. No local, também estavam a filha deles de um ano e as irmãs de Paula, que inalaram fumaça. Após o crime, Paulo Henrique tentou o suicídio se jogando na rodovia Régis Bittencourt, mas sobreviveu e foi hospitalizado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!