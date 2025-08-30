Festival Internacional de Luzes faz pontos famosos de São Paulo ganharem vida

O cenário noturno de São Paulo está passando por uma transformação impressionante graças à 6ª edição do Festival Internacional de Luzes. Até o dia 6 de setembro, drones, lasers e projeções estão dando nova vida a monumentos arquitetônicos e pontos turísticos da cidade. O evento busca ressignificar espaços públicos através da união entre arte e tecnologia.

Um dos destaques é o Monumento às Bandeiras que ganhou movimento com animações projetadas sobre suas figuras históricas. A primeira apresentação ocorreu na Vila Madalena, no famoso Beco do Batman, onde grafites ganharam um novo brilho com shows luminosos.

Além das inovações digitais, há espaço para criações analógicas, como as projeções poéticas feitas pelo artista Cauê utilizando equipamentos manuais únicos. Este projeto gratuito visa democratizar os espaços urbanos, oferecendo experiências artísticas acessíveis a todos sem necessidade de ingressos antecipados.

