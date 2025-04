Flagrante: policial salva recém-nascida engasgada na Grande São Paulo

Na Grande São Paulo, uma mãe vivenciou momentos de desespero ao perceber que sua filha recém-nascida estava engasgada com leite. Ao encontrar uma equipe da Polícia Militar, ela entregou a bebê desfalecida a um policial que, rapidamente, realizou manobras de desengasgamento, devolvendo a respiração à criança. Em todo o estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros registrou 1.200 casos semelhantes no último ano.



