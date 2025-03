Forças militares de Israel lançam ataque contra alvos do Hamas na Faixa de Gaza

As forças militares de Israel lançaram um ataque contra alvos do grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza, marcando o primeiro ataque desde o cessar-fogo acordado em janeiro. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, pelo menos 400 palestinos morreram nos bombardeios. A ordem foi emitida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, visando líderes do Hamas, após a recusa do grupo em libertar os últimos reféns.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!