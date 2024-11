Funcionários de laboratório que emitiu laudos errados de HIV no RJ estão foragidos

Estão foragidos dois dos suspeitos envolvidos na emissão de laudos falsos que resultaram na infecção de seis pessoas com o vírus HIV no Rio de Janeiro após transplantes de órgãos. Kleber de Oliveira Santos e Jaqueline Iris de Assis Bacellar eram funcionários do laboratório PCS Saleme. Jaqueline assinava um resultado incorreto como biomédica; após a operação afirmou ser supervisora administrativa e negou ser profissional da área. O Laboratório Particular havia sido contratado emergencialmente pela Secretaria Estadual de Saúde no ano anterior pelo valor total 11 milhões reais. Em ofício enviado ao governo estadual, o Ministério Público recomendou a exclusão desse processo sem licitação para novos laboratórios. O EMORRIO refez quase 300 exames rápidos nos pacientes anteriormente testados pelo PSC Lab; todos os resultados foram negativos para infecção pelo vírus HIV.