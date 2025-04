Furto de retroescavadeiras em Guarulhos é investigado pela Polícia Civil

Criminosos furtaram retroescavadeiras de uma empresa em Guarulhos, na Grande São Paulo. As máquinas foram retiradas da garagem durante a manhã. Os ladrões enganaram os donos e permaneceram horas no local para remover os rastreadores. Após o furto, eles entraram em contato com o proprietário pedindo um resgate de R$ 30 mil. A Polícia Civil investiga o caso e as imagens das máquinas foram entregues à polícia.



